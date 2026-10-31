Solicitan donación de silla de ruedas para hombre en el Centro de Irapuato

El hombre se encuentra en la zona de los portales y necesita una silla de ruedas luego de que la que utilizaba se rompiera

Redacción Notus31 octubre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- A través de una solicitud de apoyo comunitario, ciudadanos buscan conseguir una silla de ruedas para un hombre que permanece en la zona Centro de Irapuato y que actualmente enfrenta dificultades para trasladarse, luego de que el equipo que utilizaba se descompusiera.

De acuerdo con la información compartida, el hombre se encuentra afuera de la zapatería Tres Hermanos, en la zona de los portales, cerca del establecimiento Cuidado con el Perro, donde puede ser localizado por quienes deseen brindarle ayuda.

Ante esta situación, se solicita la donación de una silla de ruedas en buen estado que ya no sea utilizada por alguna persona o familia, con el propósito de que pueda recuperar una herramienta indispensable para su movilidad.

La petición está dirigida a las personas que tengan una silla de ruedas que puedan donar, así como a quienes conozcan instituciones, asociaciones civiles u organizaciones que puedan contribuir a conseguir este equipo.

La intención es facilitar los traslados del hombre y mejorar sus condiciones de movilidad, mediante el apoyo solidario de la comunidad irapuatense.

Redacción Notus31 octubre, 2026

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