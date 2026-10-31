Detienen a ‘abuela’ por presunto robo de chiles en vinagre en Irapuato

La mujer habría sido sorprendida con productos que presuntamente intentó sustraer de la tienda ubicada en Paseo Irapuato; hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles del caso

Redacción Notus31 octubre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Una mujer de la tercera edad, a quien en redes sociales identificaron como una “abuela”, habría sido detenida tras ser señalada por el presunto robo de chiles en vinagre y aguacates en una tienda Walmart ubicada en la zona de Paseo Irapuato.

De acuerdo con la información difundida, el incidente ocurrió en el establecimiento comercial, donde la mujer habría sido detectada presuntamente intentando sustraer los productos sin pagarlos.

Tras lo ocurrido, se reportó su detención; sin embargo, hasta el momento no se cuenta con información confirmada sobre cómo sucedieron los hechos ni sobre la intervención de las autoridades.

Tampoco se han dado a conocer detalles sobre la cantidad o el valor de los productos involucrados.

El caso ha llamado la atención por los productos que presuntamente habría intentado llevarse del establecimiento.

Redacción Notus31 octubre, 2026

Redacción Notus

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