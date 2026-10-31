Comunidad de Huitzarito en Abasolo moderniza servicios e inicia pavimentación

La obra contempla 2 vialidades e incluye la construcción de banquetas, guardalosas y guarniciones, además de la modernización de las redes de agua potable y drenaje sanitario

Redacción Notus31 octubre, 2026

Abasolo, Guanajuato.- El presidente municipal, Job Gallardo, encabezó el arranque de la obra municipal de construcción con concreto hidráulico en las calles Eucaliptos y Primavera (2.ª etapa), en la comunidad de Huitzatarito, un proyecto que permitirá mejorar las condiciones de movilidad y los servicios básicos para las familias de esta localidad.

La intervención, realizada con recursos municipales, contempla 264.25 metros de vialidad e incluye la construcción de banquetas, guardalosas y guarniciones, además de la modernización de las redes de agua potable y drenaje sanitario, con la instalación de 36 nuevas tomas domiciliarias.

Con esta obra se atienden necesidades importantes de la comunidad, al ofrecer calles en mejores condiciones y fortalecer la infraestructura de servicios básicos, contribuyendo a una mejor calidad de vida para sus habitantes.

Redacción Notus31 octubre, 2026

Redacción Notus

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