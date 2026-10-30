Integrantes de célula criminal son vinculados por homicidio y abandono de restos humanos en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Cinco personas fueron vinculadas a proceso por el delito de homicidio calificado, tras ser señaladas por su presunta participación en la muerte de una persona cuyos restos fueron localizados en septiembre pasado en Irapuato.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que, mediante las investigaciones ministeriales y de campo realizadas por la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de la Región B, logró identificar y obtener órdenes de aprehensión contra Joscelyn Susana “N”, Claudia Ivonne “N”, Ángel Josué “N”, Juan Aarón “N” y Marco Antonio “N”, quienes fueron detenidos y puestos a disposición de la autoridad judicial.

La investigación se relaciona con el hallazgo de segmentos corporales humanos el 17 de septiembre de 2026, en la colonia Barrio de la Calzada de Guadalupe. En el lugar fue localizada una mochila que contenía bolsas de plástico con los restos.

Peritos forenses de la Agencia de Investigación Criminal procesaron la escena y recabaron indicios para avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Posteriormente, la víctima fue identificada mediante pruebas de ADN.

Así ocurrió el homicidio, según la investigación

De acuerdo con los datos de prueba presentados ante la autoridad judicial, los hechos ocurrieron el 16 de septiembre de 2026, aproximadamente a las 19:00 horas, en un inmueble de la colonia Barrio de la Salud.

En ese lugar, los imputados presuntamente causaron la muerte de la víctima con un arma blanca. Posteriormente, habrían intervenido en la segmentación del cuerpo y el abandono de los restos en la vía pública.

Tras analizar los elementos presentados durante la audiencia, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a las cinco personas por el delito de homicidio calificado y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

La investigación continuará dentro del plazo que determine la autoridad judicial, con el propósito de esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.