Se manifiestan trabajadores del Poder Judicial en la capital y León

Guanajuato, Guanajuato.- En inconformidad por el sistema de evaluación que se les quiere aplicar, trabajadores del Poder Judicial Federal de la capital se manifestaron la mañana de este viernes 6 de noviembre a las afueras del organismo. Se sumaron a la protesta que hicieron sus símiles en León.

Como protesta, hicieron un paro de labores en todos los órganos jurisdiccionales y salieron a la vía pública, donde lanzaron consignas y mostraron pancartas.

Ahí expresaron que rechazan el nuevo sistema de evaluación que se está implementando. Consideran que es un despido disfrazado de evaluación. Exigen la renuncia del líder sindical Gilberto Pimentel y no a la persecución.

Los trabajadores reconocen la importancia de la preparación profesional y la actualización de conocimientos, pero consideran que los exámenes tienen como finalidad convertirse en herramientas para justificar cambios de adscripción o despidos.

Su protesta se suma a las manifestaciones registradas en León y en otros estados del país. A las inconformidades de adscripción y evaluaciones se sumó la demanda de un incremento salarial.

En Guanajuato fueron unas 150 personas, que salieron a la prolongación de la autopista, cerca de la glorieta Santa Fe. En León fueron alrededor de 50 personas. En la ciudad zapatera la protesta fue sobre las oficinas del PJF ubicadas en el boulevard Adolfo López Mateos, esquina con el malecón del Río de los Gómez.

Ahí acusaron el uso de los llamados “acordeones” para elegir a jueces, magistrados y ministros. Se quejaron que a los “elegidos” no les aplicaron evaluación alguna.

Son 17 estados donde se registran protestas realizados por el personal del Poder Judicial Federal entre los que están Nuevo León, Morelos, Veracruz, Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Chiapas, Puebla, Estado de México, Tabasco, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Yucatán, Durango y Jalisco.