Guanajuatenses transforman periódicos en lápices; ya exportan a Estados Unidos y Londres

León, Guanajuato.- Lo que comenzó como un proyecto de preparatoria para generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente se convirtió en Küil Escritura Sustentable, una empresa guanajuatense que transforma periódicos en lápices y artículos de escritura, comercializa sus productos en Estados Unidos y Londres y busca ampliar su presencia internacional.

La iniciativa surgió del interés de un estudiante por promover las tres R: reducir, reutilizar y reciclar. Su propuesta consiste en dar una segunda vida al papel periódico, mediante su transformación en productos de escritura que combinan la economía circular con el talento artesanal y artístico.

Daniel Piceno, director general de Küil Escritura Sustentable, explicó que el objetivo del proyecto es aprovechar materiales que normalmente serían desechados y convertirlos en artículos útiles, al mismo tiempo que promueve la conciencia ambiental y las expresiones artísticas mediante colecciones con distintos diseños y temáticas.

Küil llega a mercados internacionales con apoyo de COFOCE

Desde hace aproximadamente siete años, Küil mantiene una vinculación con la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior (COFOCE), organismo que ha acompañado a la empresa en su preparación y crecimiento para acceder a mercados internacionales.

Como resultado de este proceso, la compañía ha logrado comercializar sus productos en Estados Unidos, principalmente mediante plataformas digitales. También ha llegado a Londres a través de clientes mexicanos que han llevado sus colecciones de colores y diseños con identidad mexicana hasta ese mercado.

Actualmente, la empresa busca diversificar sus destinos de exportación y ampliar su presencia internacional.

Sobre el proceso que ha implicado llevar sus productos a otros países, Daniel Piceno recordó que acercarse a COFOCE le permitió conocer los requisitos y etapas necesarias para concretar sus objetivos comerciales.

“Recuerdo que me acerqué a COFOCE hace como siete años, siempre con la visión de exportar. Los pasos y todo lo que representa no los conocía. No sabía que debía existir una maduración, porque hay procesos que necesitas cumplir y que forzosamente requieren tiempo, además de investigar las certificaciones que el producto necesita para el país al que será exportado”, comentó.

Guanajuato impulsa la internacionalización de sus empresas

Bajo la visión de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, COFOCE da seguimiento a las empresas guanajuatenses para fortalecer sus capacidades exportadoras, acompañar su crecimiento y acercarlas a nuevas oportunidades de comercialización en otros países, incluidos los canales digitales.

A través de la política pública Guanajuato Suma, el organismo impulsa la capacitación y digitalización de las empresas, con herramientas para ampliar sus oportunidades comerciales, fortalecer su competitividad y contribuir a la generación de empleos y al bienestar de las familias guanajuatenses.

Para Daniel Piceno, el impacto de Küil va más allá de sus productos y su alcance comercial. Considera que uno de los principales objetivos es fomentar hábitos y valores relacionados con el cuidado del medio ambiente, al reconocer la conciencia y la responsabilidad ambiental como pilares para construir una mejor sociedad.

La trayectoria de Küil Escritura Sustentable muestra cómo una iniciativa escolar puede convertirse en una empresa con presencia internacional. La transformación de periódicos en artículos de escritura ha permitido llevar una propuesta de economía circular a otros mercados, con la intención de continuar creciendo y generar nuevas oportunidades de negocio.