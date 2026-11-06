Más de mil 200 corredores participan en la 11.ª Carrera de las Antenas de la UG

Guanajuato, Gto.- Más de mil 200 participantes se reunieron en la 11.ª Carrera de las Antenas de la Universidad de Guanajuato (UG), donde estudiantes, integrantes de la comunidad universitaria y público en general recorrieron cinco kilómetros por el centro de la ciudad.

La competencia comenzó a las 18:00 horas, con salida y meta en las escalinatas del Edificio Central de la UG. Al finalizar el recorrido, las y los participantes disfrutaron de una fiesta musical amenizada por un DJ.

En la categoría Libre, rama femenil, Arián Chía Hernández obtuvo el primer lugar, seguida de Marlene Alejandra Álvarez, quien quedó en segundo puesto, y Monserrat Lizet Hernández, en tercero.

En la rama varonil, Luis Ángel Pérez Granados se llevó el primer lugar, mientras que Gerardo Yair Zárate obtuvo el segundo y Alejandro García Rangel el tercero.

Por su parte, en la categoría Comunidad Universitaria, rama femenil, Rosita Estefany Salas consiguió el primer lugar; Grettel Chía Hernández, el segundo, y Stepania Hernández Mata, el tercero.

En la rama varonil, Juan Chía Hernández encabezó el podio, seguido de Alfredo Chía Hernández y Rolando Miguel Alvarado, quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Como parte de los premios para las y los participantes, se entregaron artículos deportivos y electrónicos, entre ellos un reloj de entrenamiento Polar Ignite 3, un smartwatch Huawei, un Watch Fit 5 y audífonos Sony WH-CH520.

Para el desarrollo de la competencia, se instalaron puestos de hidratación en el kilómetro 2 y en la meta. También se ofrecieron servicios de guardarropa, asistencia médica durante el recorrido y al finalizar la carrera, así como descarga muscular para las y los corredores.

Con esta edición, la Carrera de las Antenas reunió nuevamente a la comunidad universitaria y al público en general en una actividad que combinó deporte, convivencia y música en las calles de Guanajuato capital.