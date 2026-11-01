San Miguel de Allende coloca 7 mil plantas de cempasúchil en 18 espacios públicos por Día de Muertos

San Miguel de Allende, Guanajuato.- San Miguel de Allende luce 7 mil plantas de cempasúchil distribuidas en 18 espacios públicos como parte de las celebraciones por el Día de Muertos. Las flores adornan jardines, plazas y calles de la ciudad con sus característicos tonos amarillos y naranjas.

Los trabajos de colocación concluyeron el 28 de octubre y las plantas permanecerán en estos espacios hasta el 13 de noviembre, para que habitantes y visitantes puedan disfrutar de la decoración durante estas fechas.

La intervención refleja la visión del alcalde Mauricio Trejo de conservar la identidad cultural, cuidar los espacios públicos y mantener las tradiciones que distinguen a San Miguel de Allende como destino turístico.

El atractivo de la ciudad no está solamente en su arquitectura, sino también en las tradiciones que su gente mantiene vivas.