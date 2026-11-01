San Miguel de Allende coloca 7 mil plantas de cempasúchil en 18 espacios públicos por Día de Muertos

Las flores adornan jardines, plazas y calles de la ciudad; los trabajos concluyeron el 28 de octubre y permanecerán hasta el 13 de noviembre

Redacción Notus1 noviembre, 2026

San Miguel de Allende, Guanajuato.- San Miguel de Allende luce 7 mil plantas de cempasúchil distribuidas en 18 espacios públicos como parte de las celebraciones por el Día de Muertos. Las flores adornan jardines, plazas y calles de la ciudad con sus característicos tonos amarillos y naranjas.

Los trabajos de colocación concluyeron el 28 de octubre y las plantas permanecerán en estos espacios hasta el 13 de noviembre, para que habitantes y visitantes puedan disfrutar de la decoración durante estas fechas.

La intervención refleja la visión del alcalde Mauricio Trejo de conservar la identidad cultural, cuidar los espacios públicos y mantener las tradiciones que distinguen a San Miguel de Allende como destino turístico.

El atractivo de la ciudad no está solamente en su arquitectura, sino también en las tradiciones que su gente mantiene vivas.

Redacción Notus1 noviembre, 2026

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