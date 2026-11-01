Oreja para Fermín Rivera y Francisco Martínez, cornada a Paola San Román…

Por: Juan José López Luna

Con casi tres cuartos de plaza se dio por primera vez la corrida por nuestras tradiciones en el coso “La Luz” de León, con un cartel variado de 6 toreros a pie; Fermín Rivera, José Mauricio, Diego Sánchez, Paola Sanromán, Francisco Martínez y Alejandro Adame y el rejoneador Jorge Hernández Gárate quienes lidiaron un anovillado encierro de Los Cués y de juego deslucido.

Hubo más dificultades que arte y toreo, pudiendo solamente Rivera y Martínez cortar una oreja cada uno, mientras sus alternantes perdieron algún trofeo por sus fallos con la espada, así como herida Paola con una cornada de tres trayectorias de pronóstico reservado.

Antes del paseíllo se montó un espectáculo de floreo charro, bailes flamencos y topones con gallos de pelea y todos los monosabios y empleados de la plaza lucieron atuendos y maquillajes alusivos del Día de muertos.

Muy pocas cosas buenas sucedieron en el ruedo leonés para contar, como no sea que para una fecha desconocida los tendidos lucieron casi llenos y en un área de la plaza se instaló un altar de muertos gigante en memoria de los más grandes toreros guanajuatenses de antaño liderados por el Indio grande Rodolfo Gaona seguido de Juan Silveti “El Torero Macho”.

O que Fermín Rivera tuvo fugases momentos de arte y poder con su toro, pero sin calar en los tendidos. También que José Mauricio atesora arte y naturalidad en su toreo, pero su astado no le dio opciones y también por momentos pegó pases con torería y dominio, pero sin entrega.

O que Diego Sánchez hizo una faena más larga aprovechando la codicia de su toro, con pasajes de arte, pero muchos pases abriendo la embestida, manía que la mayoría de los toreros mexicanos tienen. Y que la chaparrita Paola Sanromán tuvo un comienzo con torería toreando con el capote y aún con la muleta, pero las dificultades de su toro le ganaron en un derechazo y se llevó una cornada de 3 trayectorias en el glúteo derecho, siendo más peligrosa la caída de cabeza que tuvo.

También que Francisco Martínez calentó los tendidos con más valor y entusiasmo que toreo y arte al recibir a su toro con faroles de rodillas a medio ruedo, luego con las banderillas y el estoconazo, porque la faena de muleta fueron más enganchones.

Y Por último que Alejandro Adame le puso ganas a su actuación con capote, banderillas y muleta, pero dejando ver que por momentos pierde las buenas maneras que tiene para torear, aún así caló más en el ánimo de la gente.

Del rejoneador Gárate que abrió plaza sólo decir que abusó del uso de los subalternos pues le dieron “mil”capotazos al toro, que era buenísimo para el toreo a pie y muy malo para los caballos.