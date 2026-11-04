Salud de Guanajuato realiza 473 verificaciones sanitarias durante Operativo Panteones 2026

Guanajuato, Gto.- La Secretaría de Salud de Guanajuato concluyó el Operativo Panteones 2026, en el que realizó 473 visitas de verificación sanitaria en cementerios y establecimientos comerciales relacionados con la venta de alimentos, agua purificada y servicios sanitarios públicos, como parte de las acciones preventivas por el Día de Muertos.

El operativo se desarrolló del 14 de octubre al 2 de noviembre, mediante la Dirección General de Protección contra Riesgos Sanitarios y las ocho Jurisdicciones Sanitarias, con actividades enfocadas en fortalecer la higiene, el saneamiento básico y la seguridad sanitaria en los espacios de mayor afluencia.

Durante este periodo se impartieron 114 pláticas sobre manejo higiénico de alimentos, en las que participaron 675 personas, además de 77 capacitaciones sobre saneamiento básico, con 385 asistentes. También se distribuyeron 676 materiales impresos con recomendaciones preventivas.

En cuanto a la vigilancia de la calidad del agua, se realizaron 286 determinaciones de cloro residual libre, de las cuales 275 estuvieron dentro de los parámetros establecidos. Asimismo, se llevó a cabo la cloración de 52 depósitos, con un volumen total de 20 mil 361.3 litros.

Como parte de las medidas de desinfección, la dependencia distribuyó mil 160 frascos de plata coloidal al 0.36 por ciento, 49 gramos de hipoclorito de calcio, tres litros de hipoclorito de sodio y dos litros de alcohol en gel.

También entregó 953 cubrebocas, 899 cubrepelos y 92 pares de guantes para reforzar las condiciones de higiene y protección de las personas dedicadas a preparar y comercializar alimentos durante las festividades.

La Secretaría de Salud señaló que estas acciones permitieron fortalecer la prevención de enfermedades de origen hídrico y alimentario, además de promover condiciones sanitarias adecuadas en los espacios visitados durante las celebraciones del Día de Muertos.

Finalmente, la dependencia reconoció la participación de los municipios, comerciantes y ciudadanos en las actividades de prevención y vigilancia sanitaria.