Irapuato: construcción de puente de la Bimbo concluirá en 2028

Irapuato, Guanajuato.- El ayuntamiento de Irapuato presentó el proyecto del puente de la Calzada de Guadalupe, mejor conocido como puente de la Bimbo, que está planeado para mejorar la circulación en la zona. El plazo de ejecución contempla 480 días naturales, con inicio el 30 de octubre y término el 22 de enero del 2028.

El director de Obras Públicas, Manuel Venegas Pérez expuso que la construcción reducirá tiempos de espera de traslados y evitará que los conductores se expongan a las paradas de los convoyes de los trenes y tráfico en general.

A partir del lunes 9 de noviembre a las 10 de la mañana, la zona de trabajos se cerrará y los irapuatenses deberán utilizar las vías alternas. Sin embargo, el funcionario señaló que no se pretende bloquear el tránsito local, por lo que se pensó en al menos 3 vías alternas para las colonias.

De acuerdo con la ficha técnica, el punto de partida de la estructura será a 40 metros después de la glorieta del puente de Guadalupe, cerca de la farmacia Guadalajara, y finalizará 50 metros previos del cruce con el río Guanajuato, poco antes de llegar a la entrada de la Bimbo.

Una cancha de usos múltiples, áreas verdes e iluminación escénica son los aditamentos con los que se adecuará la parte debajo del puente.

Rutas alternas establecidas previamente:

Cabe señalar que anteriormente el gobierno municipal estableció las siguientes rutas alternas. Aunque en estos días se definirán con precisión en croquis las salidas y entradas tanto para vecinos de las colonias como para el público en general.

De Pueblo Nuevo a Salamanca

Desde la salida a Pueblo Nuevo, circular por el bulevar Mariano J. García hacia el oriente; incorporarse a la calle Hidra y continuar hasta la zona de Hacienda La Virgen. Después, seguir por la avenida Hacienda La Virgen hasta conectar con la vialidad temporal y continuar por Calzada de Guadalupe en dirección a Salamanca.

De Floresta a Salamanca

Desde el bulevar San Roque, en la zona de Las Carmelitas, incorporarse a la calle Hidra y continuar hacia Hacienda La Virgen. Seguir por la avenida Hacienda La Virgen, girar en Av. Morelos hasta conectar con la vialidad temporal y posteriormente continuar por Calzada de Guadalupe en dirección a Salamanca.

De la salida Abasolo a Salamanca

Utilizar el corredor de la autopista 45D desde la salida a Abasolo y continuar por esta vía hasta el entronque con la carretera federal 45, para seguir su trayecto hacia Salamanca.

De Salamanca al Centro de Irapuato

Circular por el bulevar Solidaridad y continuar por el corredor principal a la altura del Hospital Militar Regional. Posteriormente, incorporarse a la avenida Álvaro Obregón hacia el poniente, tomar la avenida Primero de Mayo y continuar por el bulevar Díaz Ordaz para llegar a la zona centro.

Del Centro de Irapuato a Salamanca

Desde la avenida Álvaro Obregón, en la zona centro, continuar por el corredor hacia el centro-oriente de la ciudad, incorporarse al distribuidor vial que conecta con el bulevar Solidaridad y seguir por esta vialidad hacia el suroriente, para salir de Irapuato en dirección a Salamanca.

Del Cereso al Centro de Irapuato

Desde el Cereso de Irapuato, avanzar por Vasco de Quiroga hacia el norponiente y continuar por el sector de la calle Teresa Vara hasta llegar a la glorieta del cruce con Calzada Insurgentes. Desde ese punto, incorporarse al corredor vial con destino a la zona centro de la ciudad.