Familia de Flor decidió donar sus córneas; una oportunidad para que otras personas recuperen la vista

San Miguel de Allende, Guanajuato.- Flor, una mujer de 40 años originaria de una comunidad de San Miguel de Allende, donó sus córneas para brindar a otras personas la oportunidad de recuperar la vista, informó la Secretaría de Salud de Guanajuato.

La dependencia estatal reconoció la generosidad de Flor y de su familia, cuya decisión permitirá que personas que esperan un trasplante tengan una nueva oportunidad de contemplar el mundo.

Flor era conocida en su comunidad por ser una mujer alegre, risueña y sociable, que disfrutaba compartir momentos con familiares, amigos y vecinos. También participaba en las festividades de su localidad y en actividades comunitarias, donde era reconocida por su disposición para ayudar a los demás.

Su decisión de donar sus córneas permitirá que otras personas tengan la posibilidad de volver a mirar los colores, los rostros de sus seres queridos y los momentos cotidianos que forman parte de la vida.

Para su familia, esta donación representa una manera de mantener vivo el espíritu solidario que caracterizó a Flor durante sus 40 años, pues su última muestra de generosidad se traducirá en esperanza para quienes esperan recuperar la visión.

La Secretaría de Salud de Guanajuato agradeció a los familiares que, en medio del dolor por la pérdida de un ser querido, aceptan la donación de órganos y tejidos para ayudar a otras personas.

Asimismo, hizo un llamado a fomentar la cultura de la donación, hablar sobre el tema en familia y expresar oportunamente la voluntad de convertirse en donador, ya que esta decisión puede transformar la vida de quienes esperan una segunda oportunidad.

La dependencia destacó que el legado de Flor permanecerá en las personas que tendrán la oportunidad de recuperar la vista gracias a la donación de sus córneas.