Ruta 6 de Irapuato atropella a persona frente al estadio

Irapuato, Guanajuato.- Una persona, aparentemente motociclista, fue atropellada por un camión de la ruta 6 en el bulevar Lázaro Cárdenas de Irapuato. El accidente ocurrió a metros del estadio Sergio León Chávez.

De acuerdo con información extraoficial, la víctima se atravesó sin que el conductor del transporte urbano pudiera detenerse en su trayecto. Protección Civil y Tránsito Municipal acudieron luego de recibir el reporte.

Hasta el momento se desconoce la mecánica del suceso, la situación de salud de la persona afectada ni su identidad.