Ruta 6 de Irapuato atropella a persona frente al estadio

El hecho ocurrió en el bulevar Lázaro Cárdenas; testigos señalaron que la víctima se atravesó sin que el conductor del transporte pudiera detenerse

Redacción Notus6 noviembre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Una persona, aparentemente motociclista, fue atropellada por un camión de la ruta 6 en el bulevar Lázaro Cárdenas de Irapuato. El accidente ocurrió a metros del estadio Sergio León Chávez.

De acuerdo con información extraoficial, la víctima se atravesó sin que el conductor del transporte urbano pudiera detenerse en su trayecto. Protección Civil y Tránsito Municipal acudieron luego de recibir el reporte.

Hasta el momento se desconoce la mecánica del suceso, la situación de salud de la persona afectada ni su identidad.

Redacción Notus6 noviembre, 2026

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