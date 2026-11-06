Choque de pipa y dos tráileres obstruye Libramiento Norte de Irapuato

El accidente ocurrió a la altura de las gasolineras Las Gemelas, dejando sólo un carril disponible con dirección a Salamanca

Redacción Notus6 noviembre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Una pipa y dos tráileres se vieron involucrados en un choque en el Libramiento Norte de Irapuato, en la zona aledaña a las gasolineras Las Gemelas. El accidente provocó un bloqueo parcial en la carretera federal 45 con dirección a Salamanca, dejando sólo el carril de alta velocidad disponible.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los vehículos de carga se impactó contra los otros dos que estaban estacionados. El conductor presuntamente había perdido el control. Protección Civil informó que se brindó atención médica al operador, que aparentemente no requirió traslado a un hospital.

El percance dejó serios daños a las unidades de transporte, así como derrame de líquido que, según las autoridades, no era combustible.

Los carriles de baja y media velocidad quedaron bloqueados, generando la acumulación de tráfico. Elementos de seguridad federales y estatales resguardaron el área y realizaron labores para liberar la vía.

Redacción Notus6 noviembre, 2026

Redacción Notus

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