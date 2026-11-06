Adversarios universitarios van contra Guerrero Agripino en la capital

Estudiantes y docentes reunirán firmas para que Morena no lo haga candidato en la capital

Velio Ortega6 noviembre, 2026

Guanajuato, Guanajuato.- Estudiantes y docentes que enfrentaron en 2023 al entonces rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, piden al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que no lo hagan candidato a la presidencia municipal de la capital.

Guerrero Agripino ya se anotó para ser el coordinador de la defensa de la transformación y la soberanía, membrete con el que Morena elude a la ley electoral y nombre de facto a a sus candidaturas.

Es por eso que un grupo de estudiantes, egresados de la UG, sindicalistas y ciudadanos, informaron que reunirán firmas de guanajuatenses para exigir lo anterior.

No es el único frente contra el ex rector general: otro de sus “competidores”, Jesús Ramírez Garibay, cuestionó la pretensión del académico; igual postura es la manifestada por el regidor Julio César García Sánchez y el diputado local y su padrino político, David Martínez Mendizábal, que impulsa en el estado al grupo de Emmanuel Reyes Carmona con la bendición de Marcelo Ebrard.

A nivel federal, el diputado Ernesto Prieto también ya se expresó en contra de Guerrero Agripino. La razón: la postura que tuvo hacia la bancada morenista en la etapa de proceso electoral para relevar al aspirante y ser sustituido, finalmente, por la actual Rectora, Claudia Susana Gómez López.

La integración del grupo opositor a Guerrero Agripino no es inocente: entre ellos destaca la participación Armando Herrera, egresado de la licenciatura en ciencias políticas de la UG y que fuera un consejero estudiantil crítico al ex rector, pero que también se le identificó como ligado a Morena.

Luego de un pequeño mitin realizado en días pasados, solicitan a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena que reconsidere al personaje y no lo admitan como “defensor”; esto es: que no sea candidato.

Velio Ortega6 noviembre, 2026

Velio Ortega

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