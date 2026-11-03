‘Ritual espiritual’ termina en abuso de una menor en SMA

Hugo Daniel fue vinculado a proceso luego de que presuntamente realizara tocamientos a una adolescente justificándolos como parte de un procedimiento espiritual

Redacción Notus3 noviembre, 2026

San Miguel de Allende, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo la vinculación a proceso penal de HUGO DANIEL “N”, señalado como presunto responsable del delito de abusos sexuales cometido en agravio de una adolescente en San Miguel de Allende.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron la tarde del 19 de octubre de 2026, cuando el imputado acudió a un domicilio para realizar un ritual espiritual. Durante dicha intervención, habría realizado tocamientos de índole sexual a la adolescente, justificando su conducta como parte del procedimiento que llevaba a cabo.

Tras lo ocurrido, la víctima informó a sus familiares, quienes solicitaron el apoyo de la Policía Municipal. Al llegar al lugar y ante el señalamiento directo de la adolescente, los elementos de seguridad realizaron la detención del señalado.

La investigación fue asignada a una agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres, quien instruyó se brindara acompañamiento psicológico a la víctima y a sus familiares. Asimismo, se realizaron valoraciones médicas, periciales y demás diligencias para reunir los elementos de prueba necesarios.

Redacción Notus3 noviembre, 2026

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