Irapuato, Guanajuato.- Un hombre perdió la vida en un ataque armado directo sobre la calle Pitayo de la comunidad Venado de Yóstiro perteneciente a Irapuato. De manera extraoficial, se ubicó a la persona como repartidor de tortillas.

Policía Municipal, Ejército Mexicano y paramédicos de la Cruz Roja acudieron a la zona y se constató que la víctima carecía de signos vitales.

Según testimonios, el hombre recorría la calle en una motocicleta repartiendo tortillas cuando los agresores, también motociclistas, lo balearon. Los presuntos responsables huyeron con dirección a la carretera federal Abasolo-Irapuato.

Cabe destacar que este hecho se suma a la agresión realizada en la avenida Siglo XIX, donde un comerciante fue ultimado de la misma forma esta mañana.