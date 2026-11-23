Comonfort, Guanajuato.- Comonfort será sede de la primera Feria del Crédito y Empleo este 25 de noviembre. La actividad reunirá opciones de financiamiento, asesoría para emprendedores y ofertas laborales. La atención comenzará a las 10:00 de la mañana en la Casa de la Cultura Chamacuero, con entrada gratuita.

Ofrecerán créditos para impulsar negocios en Comonfort

Ivon Padilla Hernández, directora general de la Financiera y Apoyos Tú Puedes Guanajuato, informó que la feria busca acercar alternativas de financiamiento a emprendedores y habitantes de Comonfort y municipios de la región.

La funcionaria explicó que la iniciativa responde a la instrucción de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo para respaldar a quienes buscan iniciar o fortalecer sus negocios.

“La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo nos ha pedido decirles a las y los emprendedores de Comonfort y la región que no están solos. Traemos nueve trajes a la medida para que el dinerito deje de ser un freno y se convierta en el motor de sus negocios, con condiciones justas que no ahoguen su crecimiento”, expresó.

Padilla Hernández recordó que la financiera cuenta con créditos desde 10 mil hasta 3 millones de pesos.

Las opciones ofrecen tasas de interés anuales de entre 6.75 y 13 por ciento. También contemplan periodos de gracia e incentivos por pago puntual, entre otras ventajas.

Habrá asesoría, productos Marca Guanajuato y ofertas de empleo

Además de acercar financiamiento, la feria busca que los proyectos de la ciudadanía puedan convertirse en negocios sin recurrir a esquemas de endeudamiento impagables.

Durante la jornada habrá stands atendidos por beneficiarios de la financiera y expositores de Marca Guanajuato. Estos últimos ofrecerán sus productos al público asistente.

También participarán autoridades municipales, quienes acercarán empresas de la región interesadas en realizar reclutamiento de personal.

La directora general invitó a la población a aprovechar los módulos de atención y recibir orientación personalizada.

“Por eso los invito a que asistan a esta Feria del crédito y empleo, que realizaremos en conjunto con el municipio de Comonfort. Habrá stands atendidos por beneficiarios de nuestra financiera, expositores de Marca Guanajuato que ofrecerán sus productos al público en general y las autoridades locales traerán empresas de la región que realizarán reclutamiento de personal. Además, tendremos nuestros módulos de atención que brindarán una atención cercana”, concluyó.

¿Dónde y a qué hora será la Feria del Crédito y Empleo?

La primera Feria del Crédito y Empleo se realizará el miércoles 25 de noviembre, a partir de las 10:00 de la mañana.

La sede será la Casa de la Cultura Chamacuero, ubicada en la calle Mariano Arista número 32, en la zona centro de Comonfort.

La entrada será gratuita para todas las personas interesadas en iniciar un trámite, conocer las opciones de financiamiento o recibir asesoría.

Para obtener más información sobre la Financiera y Apoyos Tú Puedes Guanajuato, la ciudadanía puede consultar su página oficial creemosenti.com, escribir a @tupuedesgente o llamar al 477 148 1242.

El horario de atención telefónica es de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 4:00 de la tarde.

La institución recordó que todos sus trámites son gratuitos, directos y sin intermediarios.