Juan Diego, joven irapuatense, salva vidas tras donación de órganos

Irapuato, Guanajuato.- La Secretaría de Salud de Guanajuato reconoce el acto de amor y generosidad de la familia de Juan Diego, un joven de 21 años originario de Irapuato, quien, a través de la procuración de órganos y tejidos, brindó una nueva esperanza de vida a otras personas.

En el Hospital General de Irapuato se llevó a cabo una procuración multiorgánica, resultado de la decisión de sus padres de hacer valer su derecho a donar los órganos y tejidos de su hijo, como un homenaje a su vida y a todo lo que representó para quienes tuvieron la fortuna de conocerlo.

Juan Diego era un joven querido por sus padres y hermanos. Quienes lo conocieron lo recuerdan como una persona cariñosa y tranquila, que disfrutaba de la vida, de compartir momentos con su familia y amigos, y de encontrar en esos pequeños instantes la felicidad de estar con quienes más quería.

Hoy, su historia adquiere un significado especial, pues, aun en medio del dolor de su partida, su familia encontró en la donación una manera de honrar su memoria y permitir que una parte de él continúe acompañando la vida de otras personas.

Durante esta jornada se procuraron ambos riñones, derecho e izquierdo, así como las dos córneas y tejido musculoesquelético, elementos que representan una oportunidad para mejorar la salud y las condiciones de vida de pacientes que esperan una nueva oportunidad.

La Secretaría de Salud de Guanajuato reconoce profundamente la generosidad de los padres y familiares de Juan Diego, quienes, con una decisión llena de solidaridad, transformaron uno de los momentos más difíciles de sus vidas en un acto que trasciende y dejará una huella en otras familias.

Asimismo, reconoce la labor del personal médico, de enfermería y de todos los profesionales que participaron en esta procuración en el Hospital General de Irapuato, cuyo compromiso y coordinación hacen posible que la donación de órganos y tejidos se convierta en esperanza para quienes más lo necesitan.