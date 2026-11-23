Irapuato, Guanajuato.- José Alfredo Jiménez cantó León –su feria con su jugada y donde la vida no vale nada- , Silao –donde le hería el recuerdo-, al cerro del Cubilete –consuelo de los que sufren, adoración de los pobres, a Santa Rosa –la sierra de Guanajuato- y, sobre todo, a Dolores Hidalgo –su pueblo adorado que está ahí tras lomita-; pero no compuso canción para otras ciudades como Celaya e Irapuato.

Como José Alfredo ya no está para cantarle a esas tierras, se le hizo la siguiente solicitud a la Inteligencia Artificial:

Crea un corrido de Irapuato al estilo de José Alfredo Jiménez. Incluye los siguientes elementos: Las fresas, sus ríos y puentes viejos, sus calles retorcidas, estación donde Villa hizo la revolución. Tierra de hombres valientes. Con Dios y con la Trinca. de sangre tarasca, donde Vasco de Quiroga nos trajo la fe y defendió a los débiles.

Generó lo siguiente:

(Acompañamiento de guitarra y trompetas, con ese sentimiento bravío y dolido que nunca pasa de moda)

Corrido de Irapuato

Por el Bajío se extiende la historia,

entre aromas de tierra mojada,

donde el sol besa el campo y se entrega

como amante que no pide nada.

Irapuato, mi tierra querida,

con tu cielo de gloria y de calma,

yo te canto con toda la vida

y el orgullo metido en el alma.

En tus surcos maduran las fresas,

rojas, dulces, como un viejo amor,

que perfuman las manos del pueblo

cuando empieza a despuntar el albor.

Corren ríos de tiempos lejanos

bajo puentes de piedra y memoria,

y en tus calles retorcidas viven

los secretos de toda tu historia.

En tu vieja estación se escucharon

los clarines de la revolución,

cuando Villa pasó con su gente

retumbando en cada corazón.

Tierra de hombres valientes y francos,

que no doblan la frente al sufrir,

que se juegan la vida cantando

y saben de frente morir o vivir.

Llevas dentro la sangre tarasca,

raíz honda que nadie ha borrado,

donde Vasco de Quiroga un día

nos trajo la fe y el cuidado.

Él alzaba la voz por los pobres,

defendiendo al más débil, al tierno,

dejó escuela, justicia y abrigo

como un padre amoroso y eterno.

Si se nubla el camino en la vida

y el destino me aprieta el rincón,

yo me aferro a lo que me sostiene

y me nace de dentro la canción: Con Dios y con la Trinca adelante,

con el pecho abierto y sin temor,

porque ser de Irapuato es llevarse

en la sangre bravura y honor.

(Remate de guitarras)

Ay, Irapuato, si un día me muero,

que me entierren donde da el sol,

donde canten las fresas al viento

y retumbe en los puentes mi voz.

En homenaje a los 53 años de la partida física del Poeta Musical de México.