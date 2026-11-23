Por Christopher Rodríguez.

Irapuato, Guanajuato.- Con música, devoción y una tradición que continúa reuniendo a los habitantes de la colonia Los Fresnos, se llevó a cabo la celebración en honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos.

Como cada año, músicos y familias se reunieron para participar en las actividades religiosas y acompañar a la imagen de Santa Cecilia durante la tradicional peregrinación por las calles de la colonia, la peregrinación estuvo a cargo de los Hermanos Ornelas, quienes encabezaron el recorrido.

Las agrupaciones Los Hijos de Pancho, Conjunto Difusor y Alto Grado fueron las encargadas de acompañar la celebración y aportar el ambiente musical a esta fecha. La festividad de Santa Cecilia en Los Fresnos tiene una historia de más de dos décadas. De acuerdo con los antecedentes de esta celebración, la imagen de la virgen fue donada por integrantes de los Hermanos Ornelas, hecho que dio origen a una tradición que permanece.

Entre música en vivo, una kermés y la quema del castillo

Durante la celebración, los asistentes disfrutaron de música en vivo, una kermés en la que se ofrecieron distintos antojitos quienes acudieron, además se realizó la tradicional quema del castillo, que iluminó la noche, De esta manera, la música, la convivencia y las expresiones de fe se unieron para mantener viva la celebración de Santa Cecilia en la colonia Los Fresnos.

Con el paso de los años, la celebración se ha convertido en un punto de encuentro para músicos, familias y creyentes, quienes cada noviembre se reúnen para agradecer, recordar y mantener viva la devoción a Santa Cecilia, entre música y muestras de fe.