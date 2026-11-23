Pueblo, Nuevo, Guanajuato.- El gobierno de Pueblo Nuevo abrió el registro para que estudiantes de preparatoria y universidad puedan solicitar una beca. La fecha límite para acudir a la presidencia con la documentación es el 15 de diciembre.

Los requisitos para registrarse en el programa Becas Municipales 2027 son:

Constancia de estudios actualizada

INE del solicitante (o padre, madre o tutor en caso de ser menor de edad)

CURP

Comprobante de domicilio no menor a tres meses

La recepción de solicitudes y documentos será en la Tesorería Municipal de lunes a viernes, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde y la atención será proporcionada por Diana Prieto.

De acuerdo con la presidencia, los alumnos del CECYTE están contemplados para otro programa de apoyo, por lo que la institución no entra dentro de las beneficiadas. De igual manera, se recomienda a los estudiantes de educación media superior y superior a acudir cuanto antes para su inscripción.