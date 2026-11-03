Envenenamiento masivo de abejas en León y San Felipe

León, Guanajuato.- Apicultores de San Felipe y León, presentaron denuncias penales ante el Ministerio Público por una serie de ataques contra apiarios. Los afectados aseguraron que los envenenamientos han matado a miles de abejas y dejado pérdidas económicas a los productores.

Eduardo Ortiz Ceja, presidente de la Asociación Ganadera Local Especializada en Abejas de León (Asgalea), calificó los hechos como un “ecocidio en serie” y pidió a las autoridades investigar, identificar a los responsables y establecer medidas de protección para las colmenas y sus propietarios.

De acuerdo con su testimonio, los incidentes comenzaron hace unos cuatro meses, cuando registrado en los límites de las comunidades de Santa Ana y La Arciniega, en León, y en el poblado de El Jagüey, en San Felipe el ataque a las abejas.

Los apicultores contabilizaron al menos seis ataques graves, en los que presuntamente se aplicaron plaguicidas e insecticidas en polvo directamente sobre las colmenas.

Ortiz Ceja relató que en un apiario de su propiedad, ubicado rumbo a Santa Ana, encontró 115 cajones afectados, con abejas muertas y otras desorientadas y agonizantes.

Al igual señaló que otro productor perdió 100 colmenas en La Arciniega y que otras 100 resultaron afectadas en la zona de El Jagüey, detallando que la pérdida de 100 colmenas representa un daño económico directo cercano a los 400 mil pesos.

El apicultor advirtió que, además del patrimonio de las familias, está en riesgo la función de las abejas como polinizadoras de cultivos y flora silvestre, explicando que la reducción de abejas también puede afectar la producción de semillas de pastos para la alimentación del ganado, con repercusiones en otras actividades del campo.

Además de las denuncias penales, los productores reportaron los hechos a la Secretaría del Campo, a la SADER y a áreas municipales de Desarrollo Rural, considerando que la respuesta ha sido insuficiente y señalando que los recursos de contingencia para el sector pecuario han desaparecido o se han reducido.

Ortiz Ceja llamó a las autoridades a investigar cada denuncia y a crear fondos de emergencia para atender las pérdidas, exhortando a la sociedad a proteger a las abejas, evitar el uso indiscriminado de plaguicidas y reportar cualquier fumigación o actividad sospechosa cerca de los apiarios.

“La protección de las abejas es fundamental para el campo y los ecosistemas”, subrayó el llamado del sector.