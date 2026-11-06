Renuncia el presidente de Paraguay

México.- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció su renuncia al cargo en plena crisis por la caída de Ueno Bank. El Congreso no se había pronunciado sobre la salida, pero el Senado inició un juicio político en su contra.

Peña dio a conocer su decisión en un video difundido en X y ahí pidió disculpas a la población para que se garantice la devolución de los ahorros que presuntamente perdieron miles de personas en el banco del que era accionista, “nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí”, dijo.

El ministro del Interior, Enrique Riera, entregó la renuncia al Congreso y legisladores opositores se negaron a aceptarla, porque sostienen que así Peña conservaría fueros como senador vitalicio, detallando que la sesión del Senado para tratarla no alcanzó quórum.

Diputados aprobaron la acusación y la enviaron al Senado, cuyo titular, Basilio Núñez, informó que Peña se presentará este viernes para ejercer su defensa, subrayando que para destituirlo se necesitan 30 de los 45 votos.

¿Porqué se va Santiago Peña?

La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central de Paraguay dispuso la resolución de Ueno Bank porque su solvencia cayó por debajo de la mitad del mínimo exigido y el banco tenía casi tres millones de clientes y unos 850 millones de dólares en depósitos públicos, de los cuales cerca de 380 millones eran del Instituto de Previsión Social.

La acusación contra Peña incluye presuntos conflictos de interés, porque era accionista de Ueno Holding hasta 2025. Por el caso, la Fiscalía presentó cargos contra 27 personas y un juez ordenó prisión preventiva para seis ejecutivos, entre ellos el fundador del banco, y arresto domiciliario para otros dos.

Un fondo de garantía devolverá hasta unos 36 mil dólares por cliente, lo que cubriría el saldo de cerca del 97 por ciento de los usuarios, según el Banco Central.

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