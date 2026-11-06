Cantera Trinca arranca con 143 niñas y niños

Irapuato, Guanajuato.— Con la participación de 143 niñas y niños, el Club Deportivo Irapuato puso en marcha Cantera Trinca. El nuevo proyecto con el que la directiva demuestra su compromiso con la infancia y la juventud de Irapuato, una ciudad donde el amor por el futbol y por la Trinca forma parte de su historia, identidad y tradición.

El proyecto inicia con una clínica de futbol completamente gratuita, dirigida a niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 15 años, que se llevará a cabo del 4 de noviembre al 18 de diciembre en la Cancha 2 de la Deportiva Norte.

Las actividades se realizarán los lunes, miércoles y viernes, de 4:00 a 6:00 de la tarde, brindando a las y los participantes un espacio para desarrollar sus habilidades deportivas y continuar fortaleciendo su pasión por el futbol.

A través de esta primera etapa, Cantera Trinca busca acompañar el talento de las nuevas generaciones, impulsar el desarrollo deportivo de niñas, niños y jóvenes irapuatenses y promover valores como la disciplina, el trabajo en equipo, la perseverancia y la pasión por alcanzar sus sueños.

Para el Club Deportivo Irapuato, la creación de este proyecto representa también una apuesta por el presente y el futuro de la ciudad. En Irapuato existe una profunda tradición futbolística y miles de niñas y niños crecen con el sueño de algún día vestir los colores de la Trinca.

Con una participación de 143 niñas y niños desde su arranque, Cantera Trinca inicia este camino como un espacio de formación y desarrollo para las nuevas generaciones, acercándolas al deporte y ofreciéndoles la oportunidad de aprender, crecer y descubrir sus capacidades.

El hecho de que esta primera clínica sea completamente gratuita forma parte del compromiso del Club Deportivo Irapuato por generar oportunidades y fortalecer su vínculo con la comunidad, convencido de que invertir en la infancia y la juventud es también construir el futuro de nuestra ciudad.

Cantera Trinca representa el inicio de un proyecto que busca crecer junto con el talento irapuatense, acompañando los sueños de quienes hoy comienzan a dar sus primeros pasos en una cancha y que mañana podrían convertirse en protagonistas de nuevas historias para el futbol de nuestra ciudad.

En Irapuato, la pasión por la Trinca se hereda de generación en generación. Hoy, esa tradición también se transforma en una oportunidad para impulsar a quienes representan el futuro.