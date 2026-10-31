Rehabilitan carretera San José Iturbide-Santa Catarina

La obra beneficiará a habitantes de San José Iturbide, Tierra Blanca y Santa Catarina

Redacción Notus31 octubre, 2026

Guanajuato, Guanajuato.- Para mejorar las condiciones de circulación y brindar mayor seguridad a quienes transitan por las carreteras de Guanajuato, la Secretaría de Obra Pública (SOP), realiza la primera etapa de conservación periódica de la carretera San José Iturbide – Santa Catarina, con una inversión de 19 millones 358 mil 580 pesos.

Esta intervención contempla trabajos a lo largo de 8 kilómetros, lo que permitirá optimizar el traslado de los 3 mil 643 vehículos que circulan diariamente por la zona, beneficiando a los municipios de San José Iturbide, Tierra Blanca y Santa Catarina, así como a todos los usuarios que transitan por esta vialidad.

Los trabajos iniciaron a finales de julio y se prevé que concluyan a finales de este año. Actualmente, registran un avance del 35.8%

Entre las acciones que se realizan se encuentran la limpieza de franjas laterales, el bacheo aislado y profundo, las renivelaciones locales con mezcla asfáltica en caliente, el fresado de la superficie de rodadura y la colocación de carpeta asfáltica. Asimismo, se contempla la instalación de reductores de velocidad y la aplicación de señalamiento horizontal.

Con estas labores se busca mejorar las condiciones de la superficie de rodamiento, facilitar el tránsito vehicular y contribuir a que los desplazamientos sean más seguros y eficientes para las personas que utilizan esta carretera.

Finalmente, la Secretaría de Obra Pública exhorta a las y los automovilistas a conducir con precaución durante la ejecución de los trabajos, respetar los señalamientos preventivos y los límites de velocidad.

Redacción Notus31 octubre, 2026

Redacción Notus

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