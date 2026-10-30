Día de Muertos guanajuatense ‘atrapa’ a visitantes de Asia

Guanajuato, Guanajuato.- El Festival del Día de Muertos atrae a visitantes de lugares como Taiwán y China, que han encontrado una experiencia cultural que los acerca a las tradiciones mexicanas y les permite descubrir una forma diferente de recordar a quienes ya no están.

Durante los primeros días de actividades dos visitantes de Taiwán compartieron que conocieron la programación del festival mientras buscaban información sobre Guanajuato en internet, por lo que decidieron viajar durante estas fechas. Destacaron el colorido de la ciudad, sus paisajes y el ambiente que se vive en sus calles.

Una turista de China contó que conocer el Día de Muertos era una experiencia que tenía pendiente desde hace tiempo. Entre lo que más llamó su atención mencionó la música, los altares y las flores de cempasúchil, pero especialmente la hospitalidad de los guanajuatenses, que la hicieron sentirse parte de la celebración.

También visitantes de origen chino que actualmente residen en Estados Unidos expresaron su sorpresa por la manera en que México recuerda a sus seres queridos, a través de una celebración que reúne música, personajes, ofrendas y convivencia.

La octava edición del festival, que se desarrolla del 28 de octubre al 2 de noviembre, incluye desfiles, callejoneadas, espectáculos y actividades culturales, además de expresiones de Japón como país invitado.

La memoria sale del Archivo para encontrarse con la gente

El Archivo General del Estado inauguró la exposición “Cuando mis días declinaron como las sombras”, una muestra que acerca a la ciudadanía parte del patrimonio documental que resguardamos y nos permite conocer cómo otras generaciones entendieron, vivieron y representaron la muerte.

La inauguración contó con la participación de la Secretaría de Cultura Guanajuato y el Gobierno Municipal Guanajuato, cuya colaboración permitió llevar esta propuesta a espacios públicos del Centro Histórico de la capital de la entidad.

A través de documentos e imágenes, este espacio de difusión invita a reflexionar, mirar el pasado desde una perspectiva cercana y reconocer que los archivos también nos ayudan a comprender nuestras tradiciones, nuestra identidad y la manera en que construimos memoria.

Como parte de esta experiencia, el Templo de San Roque será escenario de un video mapping durante las noches del 8° Festival del Día de Muertos, mientras que la exposición podrá visitarse de manera gratuita en la Plaza de San Fernando del 27 de octubre al 13 de noviembre.

El Día de Muertos es una expresión viva de la memoria, la identidad y las raíces de México. Si quieres conocer más acerca de sus orígenes en Guanajuato, te invitamos a recorrerla y descubrir algunas de las historias que permanecen vivas en nuestros archivos.