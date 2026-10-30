Aguacate contaminado por gusano barrenador; queman 52 toneladas en Michoacán

Michoacán.- Más de 52 toneladas de aguacate proveniente de Jalisco, Nayarit y Colima fueron quemadas en Michoacán por estar plagado de gusano barrenador. Autoridades del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y agricultores revisaron el producto y señalaron que no era apto para su consumo.

El gusano fue encontrado al interior del hueso de la fruta, por lo que se canceló su destino de exportación. Productores Unidos de Aguacate expusieron que se planeaba ser exportada a Estados Unidos y pensaba ser comercializada a través del empaque Grupo WEST PAK de México

Como medida, todo el aguacate afectado se enterró y se le prendió fuego de acuerdo al protocolo de eliminación de plagas. Cabe señalar que la cifra del producto contaminado sigue creciendo, por lo que todas las unidades de carga con la mercancía se someten a revisión hasta esclarecer los detalles.