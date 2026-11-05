Luto en Salamanca por muerte del universitario Víctor

Salamanca, Guanajuato.- El universitario Víctor de 19 años se dirigía a Salamanca cuando él vehículo en el que él y dos compañeros viajaban se volcó en la carretera Valle de Santiago-Salamanca. Tras el accidente del que no sobrevivió, la comunidad estudiantil y el municipio del que era originario se encuentran de luto.

La tarde del miércoles, los tres alumnos de la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato (UTSOE) tripulaban una camioneta cuando se accidentaron cerca de la comunidad Las Conejas. Dos jóvenes fueron trasladados al hospital, pero Víctor Alexis Núñez Figueroa perdió la vida en el impacto.

Él cursaba la carrera de Agricultura Sustentable y Protegida y pertenecía a la localidad de Doña Rosa.

Con apodos como “mi negrito” y “mi gordo”, familiares y amigos lo despidieron al igual que la propia universidad, la ENMS Salamanca y compañeros del gremio futbolero, en donde tenía presencia como jugador en su institución.