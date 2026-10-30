Reconocen a guardabosques de Guanajuato y reciben capacitación

Durante el Décimo Encuentro Estatal, realizado en el Área Natural Protegida Cuenca de la Esperanza, participaron en actividades sobre prevención de incendios, denuncias ambientales y restauración ecológica

Redacción Notus30 octubre, 2026

Guanajuato, Gto.- Guardabosques de Guanajuato participaron en el Décimo Encuentro Estatal de Guardabosques, realizado en el Área Natural Protegida Cuenca de la Esperanza, donde recibieron capacitación e intercambiaron experiencias sobre conservación ambiental.

La actividad fue organizada por la Secretaría del Agua y Medio Ambiente como parte de las acciones para fortalecer la protección de los recursos naturales y reconocer el trabajo de quienes resguardan el patrimonio ambiental del estado.

Durante el encuentro se destacó la labor que realizan las y los guardabosques en la preservación de los bosques, la biodiversidad y las Áreas Naturales Protegidas. Entre sus actividades se encuentran la prevención y atención de incendios forestales, la vigilancia ambiental, el monitoreo de flora y fauna, la orientación a visitantes y la promoción de la educación ambiental.

Capacitación en conservación y prevención de incendios

Como parte de las actividades, las y los participantes recibieron capacitación sobre atención de sitios arqueológicos dentro de Áreas Naturales Protegidas, denuncias ambientales, prevención de incendios forestales, colecta de semillas de flora nativa y regeneración natural asistida.

Estos conocimientos buscan fortalecer las capacidades técnicas y operativas de quienes realizan labores de conservación en territorio.

La Secretaría del Agua y Medio Ambiente reconoció que el compromiso, la vocación de servicio y el esfuerzo de las y los guardabosques son fundamentales para preservar la riqueza natural de Guanajuato.

Asimismo, destacó que cada incendio prevenido, hectárea conservada, acción de restauración ecológica y persona sensibilizada sobre el cuidado del medio ambiente representa un avance en la protección del patrimonio natural para las presentes y futuras generaciones.

Con este décimo encuentro, el Gobierno de Guanajuato, a través de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, refrendó su compromiso de impulsar acciones para fortalecer la conservación de las Áreas Naturales Protegidas y respaldar el trabajo de quienes contribuyen a la protección de los ecosistemas y la biodiversidad.

Redacción Notus30 octubre, 2026

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