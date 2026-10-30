Mateo perdió la vista “por bullying”: un niño le encajó un lápiz

México.- Mateo es un niño con autismo, iba a todos los días a la primaria y ahí al parecer era víctima de bullying al grado de perder la vista en uno de sus ojos. Pese a que la maestra y directivos, sabían lo que ocurría, presuntamente consensuaron las agresiones, porque un compañero le encajó un lápiz, aunque eso era parte de la violencia que vivía.

“Él es mate mi peque, muchos de ustedes ya lo conocen y sabrán toda la buena vibra que tiene mi gordo, el día martes en su escuela fue agredido por un compañero con un lápiz en su ojito, en la escuela ya se le había comentado a la maestra y a la directora”, dijo Laura Angélica Jaime Montiel, mamá del pequeño Mateo.

El menor supuestamente de manera constante sufría de agresiones por parte de un alumno que cuando no lo mojaba, le pegaba, lo empujaba e incluso “llegó a amenazarlo con unas tijeras y se hizo mención sobre todo esto y las docentes no hicieron caso”.

Mateo de apenas de 7 años, tuvo una nueva agresión, que fue atendida hasta que su mamá, fue por él a la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, ubicada en calle Real de Arboledas, colonia Real de San Vicente II, Chicoloapan de Juárez, Estado de México.

Ahí Angélica, fue avisada por la maestra que supuestamente le dijo que le habían pegado a Mateo “me percate que tenía su manita en el ojo, le pregunte a la profesora que sucedió a lo que ella me comento que el compañero le pego con la mano y que mi hijo solo se puso a llorar y a gritar y no la dejo revisarlo”.

Hay que hacer mención que Mateo no es un niño como otros, porque su condición como autista, hace que vea, sienta y se comporte distinto, “al salir de la escuela y al ir calmando a mi niño me percato que tiene mucho lagrimeo por lo cual decido llevarlo al médico y es ahí cuando lo revisan, cuando nos percatamos qué tiene una punta de grafito incrustada, al salir de inmediato me comunico con la maestra y solo trato de deslindarse”, dijo la mamá del niño.

“Mi mate ya fue operado, pero no recuperará su vista; en la institución aún se deslindan, en MP no nos dan seguimiento solo nos traen de un lado a otro y yo solo quiero justicia para mi Mate; un dato más que algunos ya conocen, Mate tiene autismo y no habla muy bien y es por eso el bullying del otro menor hacia él”, concluyó.

Piden justicia para Mateo

“Quisiera solicitarles su apoyo para dar difusión a un caso muy delicado de violencia escolar contra un menor de edad en el Estado de México. Se trata de Mateo, un niño con autismo que presuntamente era víctima de constantes agresiones por parte de un compañero de escuela. De acuerdo con su mamá, tanto la maestra como la directora ya habían sido informadas de la situación, pero no se tomaron las medidas necesarias para protegerlo. La familia denuncia posibles omisiones de las autoridades escolares y falta de seguimiento institucional. Buscamos generar justicia para que se investiguen las responsabilidades de la directora, la docente y los padres del menor señalado como agresor, así como lograr la intervención de las autoridades educativas del Estado de México, la SEP y, de ser posible, del propio secretario de Educación, Mario Delgado”.