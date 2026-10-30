SSG da paso histórico al cáncer con servicio de radioterapia

León, Guanajuato.– Guanajuato dará un paso histórico en la atención del cáncer con la construcción de una nueva Unidad de Radioterapia en el Hospital General de León, un proyecto de infraestructura médica especializada que permitirá ampliar el acceso a tratamientos oncológicos para pacientes de todo el estado.

La nueva unidad, anunciada por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, representa una inversión de 316.3 millones de pesos y permitirá brindar más de 7 mil sesiones anuales de radioterapia, en beneficio de pacientes de los 46 municipios de Guanajuato, particularmente de quienes no cuentan con seguridad social.

El secretario de Salud, Gabriel Cortés Alcalá, destacó que este proyecto fortalecerá la capacidad de respuesta del sistema estatal de salud y permitirá acercar tratamientos especializados a las personas que enfrentan un diagnóstico de cáncer.

La infraestructura contará con tecnología para ofrecer servicios de teleterapia y braquiterapia, dos modalidades de tratamiento que utilizan radiación para combatir distintos tipos de cáncer.

El proyecto contempla la construcción de un búnker de protección radiológica, así como áreas de simulación, consulta, admisión y espacios de apoyo para la atención integral de los pacientes.

De la inversión total, 123.9 millones de pesos se destinarán a la construcción del búnker y 192.4 millones de pesos al equipamiento especializado.

Además de fortalecer la atención médica, la nueva unidad permitirá reducir la dependencia de servicios externos y generar un ahorro potencial de aproximadamente 45 millones de pesos anuales, recursos que actualmente se destinan a la subrogación de tratamientos de radioterapia.

Desde 2023, el Gobierno del Estado ha destinado 268 millones de pesos a la contratación de estos servicios especializados.

Con una capacidad proyectada de más de 7 mil sesiones anuales de radioterapia, la nueva unidad permitirá fortalecer los servicios de valoración, planeación y tratamiento oncológico.

Con este proyecto, Guanajuato se colocará a la vanguardia en la atención oncológica, acercando servicios especializados a las familias y fortaleciendo la infraestructura pública de salud para brindar una atención más oportuna y accesible a quienes enfrentan el cáncer.