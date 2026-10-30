“¡Que chingón se puso ayer la fiesta en mi barrio wuacheeeen!”

Santa Fe Klan, tuvo un concierto en Guanajuato festejando a San Judas Tadeo, donde estuvo acompañado de varios artistas cono Gabito Ballesteros y Víctor Mendívil

Esaú González Follow on X 30 octubre, 2026
Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan realizó un concierto en Guanajuato.

Guanajuato, Guanajuato.- “¡Que chingón se puso ayer la fiesta en mi barrio wuacheeeen!”, así las expresiones de Ángel Quezada, mejor conocido como Santa Fe Klan en un concierto que realizó en Guanajuato.

“Muchas gracias a todos los artistas que vinieron a cantarle a mi raza gracias a todo el público tan bonito que nos acompañó gracias a mi hermana Quezada Pamela por ayudarme a organizar todo esto; al gobierno por el permiso y por mandarnos policía tránsito y ambulancias gracias a San Juditas todo salió bien gracias GUANAJUATO Somos la Santa karnaaaaaaal!!!”, dijo el rapero.

Santa Fe Klan, tuvo un concierto en Guanajuato festejando a San Judas Tadeo, donde estuvo acompañado de varios artistas cono Gabito Ballesteros y Víctor Mendívil, además de agrupaciones que animaron el festejo en el estacionamiento de la Plaza de Toros de Guanajuato.

Esaú González Follow on X 30 octubre, 2026

Esaú González

Esaú González, periodista mexicano que ha colaborado en diversos medios de Guanajuato y agencias internacionales. Actualmente director de Notus, scout desde los 10 años, voluntario en diversos lugares.

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