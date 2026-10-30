Funcionario de Celaya denuncia ‘amenazas’ del alcalde y su hijo

Celaya, Guanajuato.- El alcalde de Celaya Juan Miguel Ramírez, señaló “desvió de fondos” tras el despido del coordinador de Delegados, Comités de Agua y Saneamiento Rural. Gerardo Álvarez García. El funcionario, había denunciado presuntas amenazas por parte del presidente y su hijo si no les compartía información privada de los ciudadanos.

De acuerdo con Gerardo, el hijo del edil lo intimidó para que les proporcionara una lista con nombre completo, número de teléfono y dirección de los celayenses que acudían a solicitar apoyos o servicios al ayuntamiento:

“El acalde Juan Miguel Ramírez Sánchez y su hijo Alejandro Ramírez Casillas nos están amedrentando a los directores de área y a muchos más que participamos de esta administración a que entreguemos una información que nos haría cometer un delito. Y es por lo mismo que temo por mi vida”.

El funcionario advirtió que responsabilizará directamente al presidente y a su hijo en caso de afectaciones a él, su familia y a su equipo de trabajo.

Postura del alcalde de Celaya

El alcalde justificó el despido de Gerardo tras detectar presunto desvío de recursos “ayer despedimos a 3 personas que estaban haciendo cosas de ese tipo, y una de ellas es la persona que ustedes me dicen”. Ello después de encontrar a Gerardo en la comunidad de San Miguel de Octopan realizando actividades supuestamente relacionadas con pre campañas durante su horario laboral.

Asimismo, la declaración del ex delegado fue tomada por Ramírez como “mentiras” y una forma de “defenderse”.

Cabe destacar que el ex delegado previamente había mencionado en su denuncia que se encontraba en la localidad como parte de un evento de altares de día de muertos cuando fue ‘regañado sin razón aparente’ por el edil.