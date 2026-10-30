Hombre se desmaya, se fractura el cráneo y lo intuban, en Silao

El silaoense tuvo que ser intubado se emergencia, debido a la gravedad de la lesión que sufrió

Esaú González Follow on X 30 octubre, 2026
Hombre que sufrió caída caminando se fracturó la cabeza.

Silao, Guanajuato.- Un hombre que iba caminando por una calle de Silao se desmayó y cuando fue llevado al hospital, lo tuvieron que intubar porque se había fracturado el cráneo. El Sistema de Emergencias del Estado de Guanajuato SUEG llevó al herido de Silao al Hospital General de León

Según el informe del SUEG una persona cayó de su propia altura y tuvo una lesión de consideración, siendo llevado al Hospital General de Sila, donde fue valorado y tuvo que ser intubado para ayudar a su correcta respiración.

El paciente por la valoración realizada por el área de neurología, tuvo que se llevado al Hospital General de León, porque el tipo de lesión que tuvo de “una simple caída”, generó que se encuentra en estado grave de salud.

Esaú González Follow on X 30 octubre, 2026

Esaú González

Esaú González, periodista mexicano que ha colaborado en diversos medios de Guanajuato y agencias internacionales. Actualmente director de Notus, scout desde los 10 años, voluntario en diversos lugares.

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