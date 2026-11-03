Profesor de la UG obtiene segundo lugar nacional en concurso de innovación biomédica

Guanajuato, Gto.- El Dr. Agustín Vidal Lesso, profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica del Campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato (UG), obtuvo el segundo lugar en la Sesión de Pósters del Concurso de Innovación Biomédica Emergente, organizado por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica (SOMIB).

El reconocimiento fue otorgado por el proyecto titulado “Cuantificando la ortodoncia: avances en el desarrollo de modelos matemáticos”, desarrollado en colaboración con el Dr. José Alejandro Ortiz García, Perla Pimienta Rodríguez y Eduardo Villagómez Cíntora, especialistas del Centro Dental Coorec.

La distinción se entregó durante el XLIX Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica (CNIB 2026), celebrado del 15 al 17 de octubre en Oaxaca, uno de los encuentros académicos más importantes del país en esta disciplina.

La investigación aborda uno de los retos actuales de la ortodoncia: avanzar hacia tratamientos más personalizados y sustentados en evidencia cuantificable. La propuesta busca desarrollar modelos matemáticos que permitan identificar, evaluar y predecir parámetros biológicos de cada paciente, con el propósito de diseñar tratamientos que no solo respondan a criterios estéticos, sino también a principios de funcionalidad biomecánica.

De acuerdo con el trabajo presentado, los tratamientos ortodóncicos tradicionales se han apoyado principalmente en criterios estéticos y estadísticos; sin embargo, el uso de herramientas matemáticas puede contribuir a una mejor comprensión de las características individuales de cada paciente y favorecer una toma de decisiones más precisa durante el tratamiento.

La obtención del segundo lugar nacional reconoce el trabajo de la comunidad académica del Campus Irapuato-Salamanca en la aplicación de herramientas de ingeniería para atender problemáticas de salud, así como su contribución al avance de la ingeniería biomédica y a la mejora de la calidad de vida de las personas.