Disminuye flujo de visitantes en aeropuerto internacional de Guanajuato

Silao, Guanajuato. El Aeropuerto Internacional de Guanajuato AIG recibió 148 mil 204 visitantes extranjeros de enero a agosto de 2026, esto es una caída de 11.4% frente al mismo periodo del año pasado. Los datos fueron dados a conocer por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.
En el mismo lapso, el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ) recibió 143 mil 503 visitantes extranjeros, un aumento de 5.9%, pero Silao se mantiene arriba por 4 mil 701 viajeros, aunque la tendencia de ambas terminales va en sentido contrario.
Agosto: menos visitantes extranjeros
En el aeropuerto de Querétaro se registraron 18 mil 319 llegadas de extranjeros, que es un 12.2% más que las 16 mil 334 de agosto de 2025; en cambio Silao tuvo 15 mil 064 visitas de extranjeros, que representa una baja de 9.5%.
La diferencia fue de 3,255 viajeros a favor de Querétaro, que ocupó ese mes el séptimo lugar nacional, con 1.4% de la afluencia del país, mientras que en Silao también quedó por debajo de su propio promedio del año, que ronda las 18 mil 500 llegadas mensuales.
En todo 2025, Silao recibió 256 mil 963 visitantes extranjeros, 2.8% menos que el año anterior y Querétaro tuvo 212 mil 60, con un alza de 5.3%.
Sabías que…Las cifras cuentan solo visitantes extranjeros por vía aérea, no incluyen a pasajeros nacionales ni el total de operaciones de cada aeropuerto.