Lorena Alfaro supervisa pavimentación de la calle Crisantemos en Valle Verde, Irapuato

La obra contempla pavimentación, rehabilitación del drenaje, alumbrado público, arborización y construcción de banquetas; con esta intervención suman cinco calles pavimentadas en la colonia

Redacción Notus3 noviembre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- La presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, supervisó los trabajos de pavimentación integral de la calle Crisantemos, en la colonia Valle Verde, donde se realizan obras para mejorar la movilidad, la infraestructura y las condiciones de vida de sus habitantes.

El proyecto contempla pavimentación, rehabilitación del sistema de drenaje, instalación de alumbrado público, arborización y construcción de guarniciones y banquetas.

“La intención es que nadie se nos quede atrás, que avancemos, que evolucionemos, que no nos quedemos igual, que el día de mañana ustedes digan: cuando llegó la presidenta Lorena teníamos esto y hoy avanzamos, y no se quedaron en las mismas condiciones”, destacó la edil.

Durante la supervisión, se señaló que continúan los trabajos para atender las necesidades de Valle Verde y fortalecer su infraestructura y servicios públicos. Con esta intervención, suman cinco calles pavimentadas en la colonia, como parte de las acciones del Gobierno Municipal.

La Administración Municipal trabaja para que las obras y los servicios lleguen a todas las zonas de Irapuato, atendiendo las necesidades de las familias y generando mejores condiciones de movilidad, seguridad y bienestar en cada colonia y comunidad.

Redacción Notus3 noviembre, 2026

Redacción Notus

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información