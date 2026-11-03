Lorena Alfaro supervisa pavimentación de la calle Crisantemos en Valle Verde, Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- La presidenta municipal de Irapuato, Lorena Alfaro García, supervisó los trabajos de pavimentación integral de la calle Crisantemos, en la colonia Valle Verde, donde se realizan obras para mejorar la movilidad, la infraestructura y las condiciones de vida de sus habitantes.

El proyecto contempla pavimentación, rehabilitación del sistema de drenaje, instalación de alumbrado público, arborización y construcción de guarniciones y banquetas.

“La intención es que nadie se nos quede atrás, que avancemos, que evolucionemos, que no nos quedemos igual, que el día de mañana ustedes digan: cuando llegó la presidenta Lorena teníamos esto y hoy avanzamos, y no se quedaron en las mismas condiciones”, destacó la edil.

Durante la supervisión, se señaló que continúan los trabajos para atender las necesidades de Valle Verde y fortalecer su infraestructura y servicios públicos. Con esta intervención, suman cinco calles pavimentadas en la colonia, como parte de las acciones del Gobierno Municipal.

La Administración Municipal trabaja para que las obras y los servicios lleguen a todas las zonas de Irapuato, atendiendo las necesidades de las familias y generando mejores condiciones de movilidad, seguridad y bienestar en cada colonia y comunidad.