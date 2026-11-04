Piden respetar horarios de recolección de basura en Abasolo

Abasolo, Guanajuato.- El Gobierno Municipal de Abasolo pidió a la ciudadanía respetar los horarios y días del servicio de recolección de basura, con el propósito de evitar la acumulación de residuos en la vía pública y mantener limpias las calles del municipio.

En la cabecera municipal, los camiones recolectores brindan el servicio de lunes a sábado, de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, por lo que se solicita a las familias sacar sus residuos con anticipación y evitar dejarlos en las calles fuera de los horarios establecidos.

Para los domingos y días festivos, la recolección se realiza únicamente en la zona centro, avenidas principales y zonas principales del municipio.

El Gobierno Municipal señaló que la participación de la ciudadanía es importante para mantener los espacios públicos en buenas condiciones, prevenir la acumulación de basura y contribuir al cuidado del medio ambiente.

Para solicitar información sobre el servicio, la población puede comunicarse al teléfono 429 115 0234.

La administración municipal reiteró el llamado a colaborar con estas medidas, al señalar que mantener un Abasolo limpio y ordenado es una responsabilidad compartida.