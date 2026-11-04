Abasolo mantiene cuota mínima en el pago del predial durante noviembre para ciertos sectores

Abasolo, Guanajuato.- Personas de 60 años o más, jubiladas y pensionadas, así como propietarios de viviendas adquiridas mediante créditos de interés social vigentes, pueden acceder a una cuota mínima en el pago del impuesto predial durante noviembre en Abasolo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

El Gobierno Municipal informó que este beneficio busca apoyar la economía de las familias abasolenses y facilitar el cumplimiento de sus contribuciones municipales.

Las personas interesadas en acceder a esta cuota mínima pueden acudir a las oficinas correspondientes para conocer los requisitos, la documentación necesaria y el procedimiento para realizar el trámite.

La atención se brinda en calle Jardín número 201, mientras que para solicitar mayores informes están disponibles los siguientes números telefónicos:

429 690 64 26

429 690 26 54

El Gobierno Municipal invitó a las personas que cumplan con alguno de los supuestos establecidos a informarse sobre este beneficio, que estará disponible durante el mes de noviembre.