‘Abandonan’ a hombre sin vida en Pueblo Nuevo

Pueblo Nuevo, Guanajuato.- Un hombre fue localizado sin vida y con huellas de violencia en un camino de terracería ubicado al norponiente del municipio de Pueblo Nuevo. La víctima fue identificada como Óscar Guadalupe “N”, mientras que las circunstancias de su muerte permanecen bajo investigación.

El hallazgo ocurrió el pasado viernes, cuando elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudieron a un camino rural que comunica a las comunidades de Yóstiro y Cerrito del Capulín de Yóstiro, luego de que se reportara la presencia de una persona.

Al llegar al sitio, los agentes encontraron a un hombre que presentaba aparentes signos de violencia y que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, mediante la revisión de sus documentos, se logró establecer su identidad.

Después del hallazgo, personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes y el procesamiento de la escena para recabar indicios que permitan esclarecer lo sucedido.

Una vez concluidos los trabajos periciales, el cuerpo fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicaría la necropsia de ley para determinar la causa exacta de la muerte.