Pénjamo inicia pavimentación en Calle de las Escuelas en La Cal Grande

Pénjamo, Guanajuato.- Para garantizar entornos escolares seguros, dignos y accesibles, la Presidenta Municipal de Pénjamo, Yozajamby Molina, encabezó el arranque de la construcción de pavimento con empedrado en la Calle de las Escuelas (Primera Etapa), en la comunidad de La Cal Grande.

Esta obra, ejecutada con una inversión de 3.5 millones de pesos, representa una de las acciones con mayor sentido social de la administración, al conectar y transformar de manera directa el acceso a los tres niveles educativos de la localidad: el Jardín de Niños “Luis Chávez Orozco”, la Escuela Primaria y la Telesecundaria 651.

Durante el evento de inicio, la Alcaldesa destacó que las obras públicas de este gobierno se definen con base en las necesidades reales del pueblo y con un enfoque preventivo:

“La obra pública tiene sentido social cuando atiende lo que por años fue ignorado y cuando impacta directamente en el futuro de nuestra gente. Esta calle no es solo concreto y piedra; es el camino diario de nuestras niñas, niños y jóvenes hacia sus salones de clase. Se acabaron los tiempos en que nuestros estudiantes llegaban con el calzado lleno de lodo en lluvias o respirando polvo en tiempo de secas. Gobernar con el corazón significa poner primero a la niñez y entregarles accesos seguros, dignos y con calidad para su educación”, expresó la mandataria.

Asimismo, reiteró que la disciplina financiera y la honestidad en el uso del recurso público han permitido acelerar el paso en el cierre de año sin endeudar al municipio, manteniendo frentes de obra activos en comunidades rurales:

“Poner orden en la casa fue el principio. Hoy demostramos que cuando no hay privilegios ni gastos de oficina innecesarios, el dinero del pueblo rinde y regresa a donde pertenece: a nuestras comunidades. Estamos construyendo un Pénjamo que planea a largo plazo, con infraestructura que verdaderamente transforma vidas”, remarcó.