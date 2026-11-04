Irapuato realizará la edición 50 de la Caravana de Emprendedores y lanzará programa para nuevos negocios

Del 6 al 8 de noviembre participarán más de 75 marcas locales en el Jardín Principal; además, Emprende Irapuato abrirá registro para apoyar hasta 80 proyectos de negocio

Redacción Notus4 noviembre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Más de 75 marcas locales participarán en la edición número 50 de la Caravana de Emprendedores, que se realizará del 6 al 8 de noviembre en el Jardín Principal de Irapuato. Además, el Gobierno Municipal anunció el lanzamiento de Emprende Irapuato, un programa que busca brindar acompañamiento y herramientas de profesionalización a nuevos proyectos de negocio.

Humberto Hernández Salgado, director general de Desarrollo Económico, señaló que ambas iniciativas buscan generar oportunidades para emprendedores y productores locales, tanto para quienes buscan consolidar sus negocios como para quienes desean iniciar un proyecto.

La Caravana de Emprendedores reunirá a emprendedoras, emprendedores y productores irapuatenses durante tres días, con la participación de más de 75 marcas. Se estima que tendrá un beneficio directo para más de 350 personas y una derrama económica de al menos 500 mil pesos.

Las actividades se desarrollarán en los siguientes horarios:

  • Viernes 6 de noviembre: de 16:00 a 20:00 horas.

  • Sábado 7 de noviembre: de 11:00 a 20:00 horas.

  • Domingo 8 de noviembre: de 11:00 a 20:00 horas.

Por otra parte, Emprende Irapuato está dirigido a personas originarias o residentes del municipio que tengan una idea de negocio, proyecto, startup o microempresa con menos de cinco años de antigüedad u operación.

La convocatoria contempla emprendimientos de bajo y alto impacto, así como propuestas tecnológicas, de innovación o con potencial comercial. A través de este programa se busca atender hasta 80 ideas y proyectos de negocio para contribuir al fortalecimiento de la economía y competitividad local.

El periodo de registro estará abierto del 4 al 11 de noviembre de 2026. Las personas interesadas deberán presentar los siguientes documentos:

  • Identificación oficial (INE).

  • CURP.

  • Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses.

  • Carta compromiso.

Para obtener información y resolver dudas sobre el programa, los interesados pueden acudir a Punto CercanIA – Casa del Emprendimiento, ubicado en la calle Cortázar número 64, en el Centro Histórico.

Con estas iniciativas, el Gobierno Municipal busca impulsar tanto a quienes ya cuentan con un negocio como a quienes buscan desarrollar sus primeras ideas de emprendimiento en Irapuato.

Redacción Notus4 noviembre, 2026

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