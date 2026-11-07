Pénjamo inicia los festejos por su 484 aniversario con el Festival del Globo

Pénjamo, Guanajuato.- Con globos, ambiente festivo y una importante participación ciudadana, Pénjamo dio inicio a las actividades conmemorativas por el 484 aniversario de su fundación, teniendo como primer evento el Festival del Globo.

Desde temprana hora, cientos de familias se dieron cita en la Unidad Deportiva del municipio para disfrutar de una mañana diferente y formar parte del arranque de las celebraciones, que buscan reunir a los habitantes en torno a una de las fechas más importantes para la historia de Pénjamo.

El evento marcó el comienzo de una serie de actividades organizadas por el Gobierno Municipal para celebrar los 484 años de fundación de la ciudad, en una jornada que reunió a personas de distintas edades.

A través de sus redes sociales, el Gobierno de Pénjamo agradeció la participación y el entusiasmo de las familias que acudieron al Festival del Globo, además de destacar que las celebraciones apenas comienzan.

Con este arranque, el municipio se prepara para vivir una edición más de sus festejos de aniversario.