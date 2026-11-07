Incendio consume Cedis de Tiendas Neto en León

León, Guanajuato.- Un fuerte incendio consumió las instalaciones del centro de distribución (Cedis) de Tiendas Neto, ubicado en el Parque Sur Industrial de León, durante la noche, dejando importantes daños materiales y la pérdida de la mercancía almacenada.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego se habría originado en el pasillo 12 de la bodega, donde se almacenaba papel higiénico, lo que habría favorecido la propagación de las llamas hacia otras áreas del inmueble.

La emergencia provocó que más de 20 trabajadores que se encontraban en el lugar tuvieran que evacuar las instalaciones para ponerse a salvo. A pesar de la magnitud del siniestro, no se reportaron personas lesionadas.

El incendio habría provocado daños severos en la infraestructura del centro de distribución, así como la pérdida de la mercancía que se encontraba almacenada.

Uno de los aspectos que llamó la atención es que las instalaciones llevaban apenas una semana de haber iniciado operaciones cuando ocurrió el siniestro.

Sobre las posibles causas, trascendió la versión de que el fuego pudo haber comenzado por un cortocircuito; sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el origen del incendio.

Serán las autoridades correspondientes las encargadas de realizar las investigaciones y determinar qué provocó el siniestro que dejó prácticamente destruido el centro de distribución de Tiendas Neto en León.