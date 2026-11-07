Detienen a mujer tras ‘robar’ farmacia en Irapuato; trató de huir en moto

La Policía Municipal la localizó cuando circulaba a bordo de una motocicleta; llevaba mercancía que presuntamente había sido sustraída del establecimiento ubicado en la colonia Benito Juárez

Redacción Notus7 noviembre, 2026

Irapuato, Guanajuato. Una mujer de 24 años fue detenida por elementos de la Policía Municipal de Irapuato, luego de ser señalada por su probable participación en el robo a una farmacia ubicada en la colonia Benito Juárez.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal (SSCM), los elementos policiales atendieron un reporte de robo en el establecimiento y posteriormente implementaron un operativo de búsqueda para localizar a la presunta responsable.

Durante el despliegue, los uniformados ubicaron a Juana “N”, de 24 años, cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta, por lo que procedieron a detenerla.

Durante la intervención, los policías aseguraron diversa mercancía que presuntamente había sido sustraída de la farmacia, así como la motocicleta en la que viajaba la mujer.

Posteriormente, tanto la detenida como los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica y realizarán las investigaciones del caso.

A través de sus canales oficiales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana también difundió la detención e hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de reconocer a la mujer y contar con información sobre otros posibles hechos delictivos, presente la denuncia correspondiente.

Redacción Notus7 noviembre, 2026

Redacción Notus

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información