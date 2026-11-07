Detienen a mujer tras ‘robar’ farmacia en Irapuato; trató de huir en moto

Irapuato, Guanajuato.– Una mujer de 24 años fue detenida por elementos de la Policía Municipal de Irapuato, luego de ser señalada por su probable participación en el robo a una farmacia ubicada en la colonia Benito Juárez.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal (SSCM), los elementos policiales atendieron un reporte de robo en el establecimiento y posteriormente implementaron un operativo de búsqueda para localizar a la presunta responsable.

Durante el despliegue, los uniformados ubicaron a Juana “N”, de 24 años, cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta, por lo que procedieron a detenerla.

Durante la intervención, los policías aseguraron diversa mercancía que presuntamente había sido sustraída de la farmacia, así como la motocicleta en la que viajaba la mujer.

Posteriormente, tanto la detenida como los objetos asegurados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica y realizarán las investigaciones del caso.

A través de sus canales oficiales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana también difundió la detención e hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de reconocer a la mujer y contar con información sobre otros posibles hechos delictivos, presente la denuncia correspondiente.