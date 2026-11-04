Pénjamo inicia construcción del Monumento al Migrante y rehabilitación de plazuela

Pénjamo, Guanajuato.- El Gobierno de Pénjamo inició los trabajos para construir el Monumento al Migrante y rehabilitar integralmente la Plazuela de las Fuentes Saltarinas, ubicada sobre la calle Orizaba, como un reconocimiento a los habitantes que han emigrado en busca de mejores oportunidades para sus familias.

El arranque de los trabajos fue encabezado por la presidenta municipal, Yozajamby Molina, quien estuvo acompañada por integrantes del Ayuntamiento, familias penjamenses y connacionales que radican en distintas ciudades de Estados Unidos y que se encuentran de visita en su tierra natal.

La plazuela se encuentra en la intersección del Puente Santos Degollado y Aldama, sobre el cauce del Río Huáscato. Este espacio representa uno de los accesos históricos de la ciudad, por donde generaciones de penjamenses han partido hacia otros lugares y al que regresan para reencontrarse con sus raíces.

Durante el acto, la alcaldesa señaló que el monumento busca reconocer la contribución de la comunidad migrante y mantener presente el esfuerzo de quienes han salido del municipio para procurar mejores condiciones de vida para sus familias.

“Este monumento busca reconocer, recordar y dar identidad a nuestra comunidad migrante; es decirles que su esfuerzo sostiene a nuestras familias y que Pénjamo siempre será su hogar”, afirmó.

Molina Balver también destacó que el rescate de los espacios públicos y el fortalecimiento de las raíces de la población forman parte de las acciones para consolidar la paz y dejar un legado a las siguientes generaciones.

Asimismo, señaló que, mediante una administración honesta y eficiente, los recursos permiten atender tanto los servicios básicos en las comunidades rurales como la recuperación de espacios que forman parte de la historia e identidad de Pénjamo, en vísperas de su 484 aniversario de fundación.