Detienen en Querétaro a mujer salvaterrense prófuga por homicidio

Guanajuato, Guanajuato.- Una prófuga que en 2019 dio muerte a una mujer e hirió a otras personas en una riña registrada, fue detenida en el vecino estado de Querétaro como parte de las acciones de colaboración con la Fiscalía guanajuatense.

La Fiscalía de Querétaro, a través de la Policía de Investigación del Delito (PID), cumplimentó una orden de aprehensión contra Paola Monserrat “N”, requerida por autoridades del estado de Guanajuato por los delitos de homicidio calificado y homicidio simple en grado de tentativa.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por las autoridades de Guanajuato, los hechos ocurrieron el 28 de junio de 2019, en el municipio de Salvatierra. En ese suceso una mujer perdió la vida y tres hombres resultaron lesionados, por lo que la FGE Guanajuato inició la investigación correspondiente.

Como resultado de los actos de investigación desarrollados por las autoridades guanajuatenses, se obtuvo una orden de aprehensión contra Paola Monserrat “N” por los delitos de homicidio calificado y homicidio simple en grado de tentativa.

A través de los mecanismos de colaboración entre las fiscalías de Querétaro y Guanajuato, se realizaron las acciones correspondientes para localizar a la persona requerida y dar cumplimiento al mandato judicial.

Elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID), adscritos a la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios, llevaron a cabo las diligencias de búsqueda y localización en territorio queretano.

Como resultado de estas acciones, Paola Monserrat “N” fue localizada y detenida en la colonia El Carmen, municipio de El Marqués, Querétaro.

En dicho lugar, los agentes de la PID cumplimentaron la orden de aprehensión emitida por un Juez de Control del estado de Guanajuato, en colaboración con las autoridades de la entidad solicitante.

Tras su detención, se realizó la entrega física y jurídica de Paola Monserrat “N” a agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Las autoridades de Guanajuato asumieron su custodia para efectuar el traslado a dicha entidad y ponerla a disposición de la autoridad judicial que la requiere, a fin de continuar con el procedimiento penal correspondiente.