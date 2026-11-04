Nueve investigadores de la UG figuran entre los científicos más influyentes del mundo

Guanajuato, Gto.- Nueve investigadores de la Universidad de Guanajuato (UG) fueron incluidos en la lista mundial de científicos con mayor influencia, elaborada por la editorial Elsevier, de acuerdo con el impacto de las citas de su producción científica al cierre de 2025.

El reconocimiento contempla dos clasificaciones: una que evalúa la trayectoria científica de los investigadores desde el inicio de su carrera y otra que mide el impacto de sus publicaciones y citas durante el año 2025.

En la clasificación por trayectoria científica, aparecen siete académicos de la UG, ordenados de acuerdo con su posición en el ranking:

Luis Arturo Ureña López, de la División de Ciencias e Ingenierías, Campus León.

Yuriy S. Shmaliy, de la División de Ingenierías, Campus Irapuato-Salamanca.

Ángel Josabad Alonso Castro, de la División de Ciencias Naturales y Exactas, Campus Guanajuato.

Salvador Hernández Castro, de la División de Ciencias Naturales y Exactas, Campus Guanajuato.

Juan Gabriel Segovia Hernández, de la División de Ciencias Naturales y Exactas, Campus Guanajuato.

Jorge Ojeda Castañeda, de la División de Ingenierías, Campus Irapuato-Salamanca.

Alejandro Ernesto Macías Hernández, de la División de Ciencias de la Salud, Campus León.

Con estos resultados, la Universidad de Guanajuato ocupa el tercer lugar entre las universidades públicas estatales de México con mayor número de investigadores en el listado de autores más influyentes del mundo, al considerar su trayectoria científica.

Por otra parte, en la clasificación correspondiente al impacto de la producción científica anual de 2025 aparecen otros siete registros de académicos de la institución:

Luis Arturo Ureña López, de la División de Ciencias e Ingenierías, Campus León.

Juan Gabriel Segovia Hernández, de la División de Ciencias Naturales y Exactas, Campus Guanajuato.

Ángel Josabad Alonso Castro, de la División de Ciencias Naturales y Exactas, Campus Guanajuato.

Héctor Manuel Mora Montes, de la División de Ciencias Naturales y Exactas, Campus Guanajuato.

Yuriy S. Shmaliy, de la División de Ingenierías, Campus Irapuato-Salamanca.

Juan Manuel Belman Flores, de la División de Ingenierías, Campus Irapuato-Salamanca.

Alejandro Ernesto Macías Hernández, de la División de Ciencias de la Salud, Campus León.

En esta segunda clasificación, la UG se ubica en el segundo lugar entre las universidades públicas estatales de México, posición que comparte con la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad de Guadalajara.

La base de datos de Elsevier utiliza métricas estandarizadas e indicadores bibliométricos para evaluar el impacto de la producción científica. Entre los aspectos considerados están las citas recibidas por los artículos según la posición de autoría, el equilibrio entre cantidad y calidad de las publicaciones y el efecto de las coautorías.

La selección contempla a los 100 mil científicos mejor evaluados mediante el indicador bibliométrico denominado c-score, que mide el impacto de las citaciones y considera factores como las citas de artículos publicados como autor único o primer autor, así como la posición de autoría y otros contextos científicos.

La clasificación se elabora con información de Scopus, una de las principales plataformas internacionales de indexación de revistas y publicaciones científicas.

El listado completo de autores con mayor influencia científica en el mundo puede consultarse en el siguiente enlace:

Consultar clasificación mundial de Elsevier