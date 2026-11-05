Pénjamo entrega pavimentación de calle Aldama en San Antonio de Aceves

Pénjamo, Guanajuato.- Con una inversión de 2 millones 134 mil 664 pesos, el Gobierno de Pénjamo entregó la pavimentación de la calle Aldama, en la comunidad de San Antonio de Aceves, obra que beneficia directamente a 100 habitantes y mejora las condiciones de movilidad y servicios básicos.

La entrega fue encabezada por la presidenta municipal, Yozajamby Molina, quien durante su visita convivió con habitantes de la localidad y reiteró el enfoque de trabajo de su administración, denominado “Más territorio, menos escritorio”, que busca mantener contacto directo con las comunidades para conocer y atender sus necesidades.

Los trabajos contemplaron la pavimentación de 166.49 metros lineales de calle con concreto estampado de 15 centímetros de espesor, además de infraestructura hidráulica y sanitaria.

Entre las acciones realizadas se encuentra la instalación de 325.42 metros lineales de red de agua potable, 20 tomas domiciliarias, 163.66 metros de tubería sanitaria y 20 descargas.

Yozajamby Molina destaca atención directa a las comunidades

Durante la entrega, se destacó la importancia de mantener un gobierno cercano a la ciudadanía, que recorra las comunidades, escuche las necesidades de las familias y las convierta en proyectos de infraestructura.

La administración municipal señaló que las obras públicas representan oportunidades para mejorar la vida cotidiana de quienes durante años han solicitado mejores condiciones en sus localidades.

“Detrás de cada calle hay familias, historias y necesidades que merecen ser escuchadas. Nuestro compromiso es seguir recorriendo las comunidades, escuchar de frente a nuestra gente y trabajar para que las obras lleguen a donde verdaderamente se necesitan. Porque transformar Pénjamo significa mejorar la vida de sus familias”, fue el mensaje que enmarcó la entrega.